Çorum İl Hakem Kurulu tarafından 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Futbol Aday Hakem Kursu başarıyla tamamlandı.

85 kursiyerin katılım sağladığı kurs, yoğun bir eğitim programı ve disiplinli bir çalışma süreci eşliğinde gerçekleşti. Aday hakemler, kurs boyunca teorik eğitimlerin yanı sıra saha denemeleri, atletik testler ve uygulamalı çalışmalarla hakemliğin temel prensipleri hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Çorum İl Hakem Kurulu, Türk futboluna yeni hakemler kazandırmanın gururunu yaşarken, kursiyerlerin gösterdiği azim, motivasyon ve öğrenme isteğinin geleceğe dair umut verdiğini belirtti.

Kurs sürecinde emeği geçen eğitmenler, gözlemciler, kurul üyeleri ve tüm katılımcılara teşekkür eden kurul, hakemlik camiasına yeni değerler kazandırmaya ve gelişimi desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.