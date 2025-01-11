İlimizde Baltalı Camii (Kiremit Minare) civarında faaliyet gösteren Mustafa Kılçak isimli reklamcı, Ferdi Tayfur’un vefatının ardından helva dağıtılarak mevlit okutuldu.

Çocukluğundan itibaren Ferdi Tayfur hayranı olan, işyerinin duvarlarında ünlü sanatçının resimleri olan ve mesleğinde su hariç herşeye baskı yapan Reklamcı Mustafa Kılçak Cuma Namazı sonrası okuttuğu Mevlid-i Şerif’in ardından cemaate helva dağıtarak sanatçıyı hayırla yad etti.

Tarihi camide Cuma namazını kılan vatandaşlar ve mahalle sakinleri de ünlü sanatçıya dua ettiler.

Editör: HABER MERKEZİ