Toplantıda öncelikli olarak Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün (İŞKUR) 2024 yılı çalışmaları ve hedef gerçekleştirmelerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda yer alan bilgilere göre; 2024 yılında İŞKUR tarafından toplamda 7 bin 334 işyeri ziyareti yapıldığı, bu ziyaretlerde 10 bin 861 özel sektör açık iş ilanı alındığı, bu ilanlara 2 bin 374’ü kadın 4 bin 124’ü erkek olmak üzere 6 bin 498 kişinin işe yerleştirildiği, 2024 yılında iş başı eğitim programları kapsamında 384 kişinin, Toplum Yararına Program’da 869 kişi ve İş Gücü Uyum Programı’nda isme Bin 594 kişinin istihdama dâhil edildiği kaydedildi.

Türkiye İş Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak yapılan İş Gücü Piyasası Araştırması’nın Çorum’da da 15 Nisan - 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında 517 işyerine uygulandığı, bu araştırma ile Çorum’da istihdam ve işsizlik sorunu çözümü için iş gücünün yapısı ile sektörel bazda ihtiyaçların belirlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı dile getirilen toplantıda önümüzdeki günlerde Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Çorum İşgücü Piyasası Araştırma Raporu’nun yayınlanacağı dile getirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada toplantıda İŞKUR’un 2025 yılı yıllık eğitim planı taslağının görüşüreke karara bağlandığı, işbaşı eğitim programlarının düzenlenmesi için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından İŞKUR’a yetki verildiği, finansmanı engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırmayan işverenlere uygulanan idari para cezalarından karşılanmak üzere Çorum İŞKUR Müdürlüğü’ne proje sunan iki engelli vatandaşın kendi işini kurma projelerinin kabul edildiği, ayrıca toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait çeşitli okularda alan/dal açılması ve kapatılması ile ilgili talepler de değerlendirilerek karara bağlandığı kaydedildi.

Toplantıda istihdamın arttırılmasında mesleki eğitime yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Vali Ali Çalgan, ülkemiz sanayisinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması açısından mesleki eğitimin büyük önem taşıdığını hatırlattı.

Mesleki Eğitim Merkezleri’nin akademik yönden de desteklenerek daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Vali Çalgan, alınan kararların ilimiz için hayırlı ve uğurlu olması ve 2025 yılının tüm taraflar için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ