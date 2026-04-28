İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Öğretmen Akademileri projesi kapsamında düzenlenen “Felsefe ve Düşünce Akademisi” etkinliğinde, akademisyen Mehmet Evkuran öğretmenlerle bir araya gelecek.

“Dijital Dünyada Özgürlük, Sorumluluk ve Karar Verme Sorunu” başlığıyla gerçekleştirilecek söyleşide, günümüzün en önemli konuları akademik bir perspektifle ele alınacak. Etkinlikte dijitalleşmenin birey ve toplum üzerindeki etkileri, özgürlük ve sorumluluk dengesi ile karar alma süreçleri masaya yatırılacak.

Program, 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 17.00’de Hasan Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm öğretmenleri ve konuya ilgi duyan vatandaşları etkinliğe davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK