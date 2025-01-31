Çorum'da 30 yıldır makine parçaları imal eden YAĞMAKSAN AŞ bünyesinde hayata geçirilen "Ezber Bozan Kadınlar Projesi" kapsamında CNC operatörlüğü eğitimi aldıktan sonra aynı fabrikada işe başlayan 7 kadından 3'ü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) desteğiyle düzenlenen eğitim sayesinde meslek sahibi olan Merve Demirol, Kader Nur Akbaş ve Feriha Özdemir, AA'nın gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı.

Kadınlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafını seçen kadınlar, "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Spor"da ise Burak Akbulut'un "Sevinçten havalarda" karelerini oyladı.

Editör: AA AJANS