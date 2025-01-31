Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, “ilk evim arsa” projesiyle ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Milletvekili Ahlatcı, Bakan Kurum’a yaptığı ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Sayın Bakanımızın tensipleriyle Çorum’umuz için önemli projelerden olacak "İlk Evim Arsa" projesi için Çorum Merkez Büğet Mahallesi 344 Ada 223 nolu parselde yer alan yaklaşık 530 dönüm alan TOKİ’ye devredilmiştir.

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için fırsat sunan projenin gerçekleşmesin önündeki en önemli aşama bu şekilde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Çorum’umuza hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca köylerimizde yapılacak hizmetler için Özel İdaremize 40 milyon TL maddi kaynak ve 200 adet konteyner desteği sağlanmıştır.”

Editör: Haber Merkezi