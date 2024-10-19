Kentin en işlek caddeleri Gazi ve İnönü caddesinde neredeyse her gün benzer manzaralar yaşanmaya devam ediyor.

Duyarsız bir sürücünün kısa süreli de olsa aracını hatalı park etmesi özellikle belediye otobüslerini zor durumda bırakıyor.

Zaman zaman ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan sürücüler bu durumdan muzdarip.

Benzer bir manzara da bugün öğlen saatlerinde İnönü Caddesi'nde yaşandı. Bir okuyucumuzun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde aracını hatalı park eden bir sürücünün trafiği felç ettiği an yer alıyor.