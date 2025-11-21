Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan kahraman personel için Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çalgan ve beraberindeki heyet, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile şehitlerin silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Vali Çalgan, ziyaret sırasında tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek, “Mekânları cennet, makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi