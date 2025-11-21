Çorum'da afetlere karşı alınacak önlemler ve risklerin en aza indirilmesi amacıyla hazırlanan İl Afet ve Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İlçe Belediye Başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, DSİ 54. Şube Müdürlüğü, YEDAŞ ve Karayolları 73. Şube Şefliği'nce Çorum'da yürütülen afet risklerini önleyici çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumların ardından, afetlere karşı hazırlık sürecinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, risklerin azaltılması için alınacak önlemler ve uygulanacak stratejiler ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Çorum’un afetlere karşı daha güvenli ve dirençli bir şehir haline gelmesi amacıyla yapılacak çalışmaların yol haritası ele alınarak, toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Katılımcıların, önümüzdeki dönemde İRAP’ın başarıyla sürdürülmesine ilişkin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR