Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda diş hekimlerinin sağlık sistemi içindeki önemine dikkat çekti.

Saatcı mesajında, ağız ve diş sağlığının toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Bu alanda büyük bir özveriyle hizmet sunan, hastalarının sağlığı ve mutluluğu için gecesini gündüzüne katan tüm diş hekimlerimiz sağlık sistemimizin vazgeçilmez kahramanlarıdır” ifadelerini kullandı.

Diş hekimlerinin zor çalışma koşullarına rağmen üstün bir gayret, sabır ve titizlikle görev yaptığını belirten Saatcı, “Onların özverili çalışmaları toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmekte ve daha sağlıklı bir geleceğin temellerini atmaktadır” dedi.

Saatcı, Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak diş hekimlerinin yanında olduklarını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Hastaları için uykusuz kalan, titizlik ve özveriyle çalışan, her gün yüzlerce insana umut olan tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü yürekten kutluyoruz. Gülümsemelerin çoğaldığı, sağlığın daim olduğu nice günlere… İyi ki varsınız.”

Muhabir: Haber Merkezi