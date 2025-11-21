Çorum Eczacı Odası, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve 22–28 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın temel bileşenlerinden biri olduğu vurgulandı.

Eczacı Odası, 22 Kasım tarihinin 1908 yılında Tıbbiyeli Cemiyet üyesi diş hekimlerinin mesleki örgütlenme çalışmalarını başlattığı gün olması nedeniyle anlam taşıdığına dikkat çekti.

Ağız florasındaki bozuklukların; diyabet, kalp-damar hastalıkları ve sindirim sistemi sorunları gibi birçok sistemik hastalığın gelişiminde etkili olabildiği belirtilen açıklamada, eczacıların ağız ve diş sağlığında önemli bir danışmanlık rolü üstlendiği kaydedildi.

Eczacıların bu alandaki görevlerine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diş ve ağız sağlığında kullanılan ürünlerin doğru seçimi ve kullanımı konusunda danışmanlık yapmak, florid, gargara ve diş macunu etken maddeleri hakkında toplumu bilgilendirmek, ağız kuruluğu, aft, diş eti kanaması gibi durumlarda uygun ürün önerileriyle hastalara destek olmak.”

“Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşamın başlangıcıdır” denilen açıklamada, diş hekimliği camiasına meslek haftaları dolayısıyla başarı dilekleri iletildi. Açıklama, “Eczacı ve diş hekimi el ele; halk sağlığı için birlikte” mesajıyla sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ