Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde kurulan ve Çorum’daki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası, konser ve etkinlik takvimine hazırlık kapsamında prova çalışmalarına başladı.

Müzik alanında yetenekli öğretmenleri aynı çatı altında buluşturan orkestra, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yoğun geçmesi beklenen etkinlik programına hazırlanıyor. Çalışmalarını düzenli olarak sürdüren öğretmenler, hem kurumsal etkinliklerde hem de şehirde gerçekleştirilecek kültürel programlarda sahne alacak.

Muhabir: Haber Merkezi