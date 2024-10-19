İlçede çiftçilik yapan Bekir Yarbaşı, Dodurga-İskilip kara yolu Gepür mevkiindeki bahçesinde çalışırken, ceviz fidanlarından birinin bu yıl ikinci kez meyve verdiğini fark etti.

Yarbaşı, bu yıl bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Bu nedenle ceviz fidanın meyve vermiş olabileceğini belirten Yarbaşı, “Fidanın ikinci kez ceviz vermesi beni hem duygulandırdı hem üzdü. İkinci ürünü ilkbaharda alamayız. Mevsimlerin değişmesi bizi kötü etkiledi. Ne yapacağız bilmiyorum” dedi.

Editör: AA AJANS