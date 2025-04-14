Çorum Valisi Ali Çalgan, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Çorum 'un binlerce yıllık tarihiyle kültür ve medeniyetin başkenti olduğunu söyledi.

Çorum 'daki tarihi eserlerin, müzenin, ören yerlerinin daha çok kişi tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Çalgan, "Bu anlamda üniversitemizin, sivil toplum örgütlerimizin, yerel yönetimlerimizin, mülki idarenin yapacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Memnuniyetle ifade edeyim, üniversitemizin bu konudaki çalışmaları üst düzeyde. Bunları inşallah artırarak devam ettirecekler." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum 'un çok kıymetli bir hazinenin üzerinde oturduğuna dikkati çekerek, "Ancak Çorum lular olarak hazinenin farkında değiliz. Hititler hukuktan sanata, kültürden ticarete her alanda çağın ilerisinde bir topluluk. Biz bir payitahtın, bir başkentin üzerindeyiz. Sıradan bir devlet değil, bir imparatorluk başkentinin merkezindeyiz." diye konuştu.

Aşgın, Hititlerin tanıtımı için birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, üniversite olarak Çorum 'daki Hititlerin önemli şehirleri Hattuşa ve Şapinuva antik kentleri ile Niğde'deki Porsuk Höyük'te bilimsel kazı çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Kazılarda elde edilen bilgi ve bulguları 8 Mayıs'ta düzenleyecekleri Kazı ve Yüzey Araştırmaları Paneli ile kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Işık, 13. Uluslararası Hititoloji Kongresi'nin de 2026 yılının Eylül ayında Çorum 'da yapılacağını kaydetti.

Vakıf 19 Çorum lular Vakfı Başkanı Alper Bilan ise Hititlerin baharın müjdecisi olarak "Antahşum Bayramı" adında tören yaptıklarını anlattı.

Vakıf olarak Antahşum Bayramı'ndan yola çıkarak, 15 Nisan'ı "Dünya Hitit Günü" olarak ilan ettiklerini ifade eden Bilan, şunları anlattı:

"Dünya Hitit Günü'nü her yıl kutluyoruz. Bu çerçevede Çorum 'da yaşamış, başkenti Hattuşa olan, UNESCO Dünya Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alan Hitit uygarlığının yaşamını, müziğini, kıyafetlerini ele alarak, farklı toplumlar arasındaki evrensel değerler üzerinden ortak noktalar bulmak, barışın hakim olduğu bir dünyada kardeşçe yaşayabilmek için medeniyet yolculuğuna çıktık."

Dünya Hitit Günü etkinliklerinin her yıl Ankara'da yapıldığını, bu yıl Çorum 'da da etkinlikler düzenlemek istediklerini belirten Bilan, "Hitit uygarlığı Çorum 'da olsa da aslında ülkemizin bir zenginliği. Biz Çorum 'u tanıtmak istiyorsak bu altın bileziğe mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Vakıf 19 Çorum lular Vakfınca, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Öğretim Üyesi Eric Luc Jean, "Siyasi ve Kültürel Tarihiyle Hititler" konulu panelde, Hitit tarihi hakkında sunum yaptı.

Panelin ardından Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri, Hitit kıyafetleri defilesinde sahneye çıktı. Programda ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyenler de müzik dinletisi sundu.

Programa, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de katıldı.