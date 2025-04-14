Türkiye'nin en başarılı liselerinde öğretmen atama krizi yaşanıyor. Proje okul olarak da adlandırılan bu liselerde görevli öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından atama ve tayin uygulandı.

Kadıköy Anadolu, Kabataş Erkek, Şehremeni Anadolu, İstanbul Sosyal, Kartal Anadolu, Burak Bora Anadolu, Çanakkale Fen Lisesi gibi okulların yer aldığı bu uygulamada yankı uyandırdı.

Öğretmen ve okul yöneticilerinin talepleri dışında okuldaki görevine son verilerek norm fazlası statüsüne getirilmesi tepki ile karşılanıyor.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNE SAHİP ÇIKTI

Öğretmenleri ile ayrılacağı haberini alan öğrenciler, "Öğretmenime dokunma" eylemlerine başladı.

Ankara'da Betül Can Anadolu Lisesi öğrencileri ilk derse girmeyerek atamaları protesto etti.

59 öğretmenin 39'unun nakledileceği Ankara Gazi Anadolu Lisesinin öğrencileri ve mezunları da kararı protesto ediyorlar.

İstanbul Vefa Lisesi öğrencileri, gerekçesiz bir şekilde görev yeri değiştirilen öğretmenleri için okul bahçesinde oturma eylemi düzenledi.

Vefa Lisesi mezunları öğrencilere destek olmak için okul önünde toplandı.

İstanbul Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi öğrencileri de dövizleri ve sloganlarıyla birlikte derslere girmeyerek okul bahçesinde oturma eylemi başlattı.

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri de okul bahçesinde oturma eylemi başlattı. Öğrenciler, okul idaresinin "sınıflara girin" uyarılarına rağmen eylemlerini sürdürüyor.

Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinde öğrenciler, tayini çıkan öğretmenlerine destek için okul bahçesinde toplandı. Öğrenciler, hocalarının isimlerini tek tek okuyarak alkışlarla tepki gösterdi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DİSİPLİNLE TEHDİT ETTİ

Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesinde öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı eylem yapan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız tarafından disiplinle tehdit edildi.

Öğrenciler, "Bizi tehdit etmeniz suç değil mi?" dedi.

TEPKİLER SONRASI VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul'daki çok sayıda liselerdeki öğretmenin açığa alındığı ve işten atıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği "Öğretmenler açığa alınmadı. Görev süreleri dolanlar tayin edildi" ifadelerini kullandı.

Gündeme yansıyan tartışmalarda, öğretmenlerin siyasi görüşlerine göre atama yapıldığı iddiası da yer alıyor.