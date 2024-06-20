Çorum Valiliği aracılığıyla yazılı bir açıklamada bulunan İl Jandarma Komutanlığı ülke genelinde bayram, düğün, askere uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetleri sırasında meskûn mahallerde ateşli silah ile havaya ateş edilmesi nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiğinin görüldüğü hatırlatıldı.

Bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakaları gibi kutlama faaliyetleri sırasında kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması ve istenmeyen acı olayların yaşanmasının önüne geçilmesinin önem arz ettiği belirtilen açıklamada Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son 5 yıl içinde 72 adet silahla ateş etme olayının meydana geldiği, düğün ve kutlamalar esnasında ise 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 vatandaşın ise yaralandığı bilgisine yer verildi.

Editör: Haber Merkezi

Silahla ateş etme olaylarının genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ve düğün ve kutlamalar esnasında meydana geldiğinin de tespit edildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İl Jandarma Komutanlığı’nca “Silahsız Düğün, Silahsız Eğlence-Silah Atma Takı Tak- Mutluluğa Kurşun Sıkma-Silah Atma Geleceğini Karartma-Silaha Hayır” projesi hazırlanmış olup, proje kapsamında hazırlanan afişler düğün ve kutlama alanlarına asılacaktır.Tüm etkinlikler sıkı bir şekilde kontrol edilecek, etkinlikler sırasında ateşli silah kullanıldığının tespit edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nun 170’inci maddesinde düzenlenen "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesinde “Emre Aykırı Davranış” hükmü ile, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ve 66’ncı maddelerine göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır.Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bayram, düğün, asker uğurlama gibi kutlamalarda ateşli silah kullanıldığında, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli yasal işlemler yerine getirilecek olup, silahla ateş edilmesi olaylarının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi üzücü olayların önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır”