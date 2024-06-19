Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta ikamet eden Serkan Sancar'dan haber alamayan yakınları eve geldiklerinde gencin intihar girişiminde bulunduğunu gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sancar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından savcı talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.   

32 yaşındaki genç hayatını kaybetti 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ee443E43 3Aa1 463B 969A 0B754Feb7357

Editör: TUGAY GÖKTÜRK