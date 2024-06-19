Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta ikamet eden Serkan Sancar'dan haber alamayan yakınları eve geldiklerinde gencin intihar girişiminde bulunduğunu gördü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkamete giren sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sancar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından savcı talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK