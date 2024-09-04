Alınan bilgiye göre Mustafa Kaya(52), B-67-CTO yabancı plakalı tır ile Çorum-Ankara Karayolu'nda seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlanarak dinlenme tesisine girdi.
Uzun süre aracın çalışır halde olduğunu gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye alınan Kaya, kurtarılamadı.
Kaya'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK