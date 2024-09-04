Balıkesir’de Astsubay Okulu öğrencisi Çorumlu Furkan Öztürk (24) dün akşam telefon görüşmesi yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Mimar Sinan Mahallesi sakinlerinden Mehmet Öztürk’ün oğlu Furkan Öztürk’ün daha önce Mimar Sinan Spor Kulübü'nde futbol antrenörlüğü yaptığı öğrenildi.
Genç adamın ölümü sevenlerini yasa boğarken, cenaze bilgilerinin ise henüz netleşmediği öğrenildi.
Editör: NURDAN AKBAŞ