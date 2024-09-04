Milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya, TBMM heyetiyle birlikte Azerbaycan’a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya gelen heyette yer alan Ahlatcı ile Kaya ayrıca Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile de biraraya geldi.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Cahit Bağcı ile birlikte Karabağ’ı esaretten kurtaran Azerbaycanlı şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okuyan Ahlatcı ile Kaya; “Dost ve kardeş Azerbaycan’ımızın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyarette bulunduk. Nazik kabulleri için teşekkür ediyoruz. Tek millet iki devlet. Yaşasın Türkiye yaşasın Azerbaycan” görüşüne yer verdi.