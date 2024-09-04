S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, uzun yıllardır büyük gayretle sürdürdükleri çalışmaların artık tamamlandığını belirterek, projede ilk işyerlerinin temellerini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kılıç, Çorum esnaf ve sanatkârının daha modern iş alanlarına kavuşacağını hatırlatarak projede herkesin bütçesine göre işyeri modeli bulunduğunu vurguladı.

“ŞEHRİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Çorum’un geleceğinin şekillenmesinde etkili olacak projeyi önemsediklerini dile getiren Kılıç, projenin başta üniversite-sanayi işbirliği olmak üzere esnafın rekabet gücünün arttırılması, yeni iş alanlarının oluşturulması, kayıt dışılık ve göçün minimize edilmesi noktasında kente büyük getirilerinin olacağının altını çizdi.

“ORGANİZEYE KÖPRÜ OLACAK”

Ahi Evran Sanayi Şehri projesi ile Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi arasında köprü olacak bir sanayi şehri planladıklarını ifade eden Yalçın Kılıç, “Hedefimiz Çorum’un büyümesi. Çorum büyürse bunun herkese olumlu yönde yansımaları olacak. Bir kentte üniversite olabilir ancak sanayi gelişmemişse bunun kimseye bir faydası olmaz. Bu çalışma üniversite-sanayi işbirliğine katkı sunacak. Üniversitedeki gençlerimiz sanayide kendi alanlarında eğitim görecek. Bundan sonra daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz” dedi.

İŞTE PROJE

Projenin arsası olarak Ankara yolu üzerinde bulunan 854 bin metrekarelik arazi satın alındı. Kooperatif, arsa bedelinin tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ödedi. 13 meslek gurubunun bu bölgede gerçekleştirilecek proje dâhilinde Ahi Evran’a taşınması planlanıyor. Toplam 854 bin metrekarelik arazinin inşaat alanı 400 bin metrekare olarak belirlendi. Proje kapsamında 375 adet 200 metrekarelik işyerleri, 340 adet 400 metrekarelik işyerleri, 180 adet 800 metrekarelik işyerleri, 90 adette 1600 metrekarelik işyerleri yapılması hedefleniyor. Ayrıca Ahi Evran içerisinde cami, banka, eğitim alanı, sağlık ocağı, itfaiye gibi sosyal donatılarda yer alacak. Küçük Sanayi Sitesi’ne sığmayan ancak OSB ölçeğine ulaşmayan işletmeler de Ahi Evran’a taşınabilecek.