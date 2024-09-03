Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, milli aranın hemen ardından Ahlatcı Çorum FK’yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor bir an önce toparlanmayı hedefliyor.

Kadro kuramadığı ve lige katılıp katılmayacağı yönündeki belirsizlik nedeniyle ilk hafta sahaya çıkamayan, 2. hafta maçı ise ertelenen Yeni Malatyaspor, 3.hafta maçında Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 yenilirken, geçen hafta da deplasmanda Erzurumspor’a 3-0 kaybetti. Teknik direktör Murat Uçkun, Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamada, milli aranın kendilerine çok iyi geleceğini ifade ederken, destek çağrısında bulundu. Uçkun, “Süreç belli. Önümüzde bir milli ara var. Bu arada şehrin dinamikleri ayağa kalkar bu şehre sahip çıkar. Kısa sürede takım toparlanır. Bu sadece benim ve sporcularımın davası değil. Şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi lazım. Artık birilerinin bu işe el atması lazım” dedi.