Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 1-1 biten Sakaryaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, üzgün olduklarını ancak pes etmemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Dere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli arayı iyi bir şekilde geçirip üst sıralara tırmanma vaktinin geldiğini belirtirken, “Ahlatcı Çorum FK'mız, maçın büyük bir kısmını on kişi götüren Sakaryaspor karşısında tek kale oynadığı maçta, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 1-1'lik skorla tamamladı.

Son vuruşlardaki şanssızlıklarımız bu hafta da yakamızı bırakmadı. Bir kişi eksik Sakaryaspor karşısında galip gelmemiz gereken bir maçtan 1 puanla ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Haydi Çorum FK! Pes etmek yok. Milli arayı iyi değerlendirerek, ayağa kalkıp üst sıralara yükselişe geçme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.