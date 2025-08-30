Kuruçay köyünde Cemal D'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cemal D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan gelini Fatmagül D, karakola götürüldü.
Fatmagül D'nin buradaki ilk ifadesinde cinsel istismara uğradığı iddiasıyla kayınpederini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Öte yandan Cemal D'nin oğlu Sezer D'nin de 17 Haziran 2024'te köyde çıkan kavgada silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Muhabir: AA AJANS