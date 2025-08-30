HP Çorum Merkez İlçe Kongresi’ni oluşturacak mahalle delegelerinin seçim süreci devam ediyor.

Kale ve Yavruturna mahallelerinde geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimlerden sonra, yarın da, CHP’nin en fazla üyeye sahip olduğu Bahçelievler Mahallesi’nde 4.420 üye 94 delegeyi seçecek.

Üyeler, yarın saat 08.00 - 17.00 arasında Barış Manço Parkı üstünde, eski Ceylan Market karşısında oylarını kullanabilecekler.

Bilindiği gibi, Merkez İlçe Başkanlığı’na aday olan Resul Yiğitoğlu sarı listeyle, Ali Çan ise mavi listeyle seçim yarışını sürdürüyor. Kale Mahallesi’nde sarı liste, Yavruturna Mahallesi’nde ise mavi liste delegelikleri kazanmış bulunuyor.