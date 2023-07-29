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Bileşke Yapım’ın çekeceği uzun metrajlı psikolojik gerilim-korku filmi ‘Kybele'nin Laneti (İstila)’nın çekimleri Eylül ayında başlayacak ve Kasım ayında sona erecek.

İl merkezi ile ilçe ve köylerde çekimleri gerçekleştirilecek olan filmin senaryosunu Zülfü Hamit Altın yazarken yönetmenliğini ise Zülfü Hamit Altın ve Cem Yolyapan üstleniyor. Filmde ünlü oyuncular da rol alacak.

Bu arada filme Çorum ve ilçelerinden de oyuncu dâhil edilecek. Filmde rol almak isteyen 25 ila 75 arası erkek ve kadınların, 15 Ağustos Salı ve 16 Ağustos Çarşamba günleri saat 13.00-18.00 arasında Mimar Sinan Mahallesi Bosna Parkı içerisinde yer alan Hadi Gel Cafe’de hazır olmaları istendi.

Ön görüşme ve bilgi almak isteyenler ise 0.531 234 12 19 nolu telefondan Yılma Calman ile 0.554 552 14 46 numaradan da Züftü Hamit Altın’a ulaşabilirler.