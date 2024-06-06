Yılda binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği İncesu Kanyonu’na zipline ve uçan salıncak ve kafeterya gibi yeni yatırımlar yapılması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi tarafından İncesu Kanyonu’na zipline, uçan salıncak ve kafeterya gibi yatırımların yapılması ve yer belirlenmesi hususu İl Genel Meclisi’nde gündeme geldi.

Turizm Komisyonu Başkanı Cemal Büzkaya, Ortaköy İlçemizde ve İncesu Kanyonu civarında turizm açısından en büyük eksiklik bölgede konaklama tesisi bulunmaması ve buraya gelecek ziyaretçilerin hizmet alacağı yeme- içme tesisleri ve eğlence-dinlence mekânlarının bulunmamasıdır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından konaklama ve yeme-içme tesisleri gibi kırsal turizm yatırımlarına %55 kadar hibe desteği sağlanmakta olup, yöre halkı tarafından bu tür hibe ve altyapı desteklerinden faydalanılarak bölgeye bungalov evler veya restoran yapılabilir. İncesu Köyü'nde hizmet verecek nitelikli bir turistik işletme bölgeye gelecek ziyaretçi sayısını önemli ölçüde artıracaktır. Yeme-içme tesisleri ile eğlence-dinlence mekanları için yer tespiti İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecektir. Tesislerin yapılacağı lokasyonların kanyonu da içine alacak şekilde belirlenmesi ve yerelde sahiplenilmesi sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir. Boğazkale ve Alacahöyük'e gelen turistlerin daha kısa ve kolay bir biçimde Ortaköy İlçemize ve İncesu Kanyonu'na ulaşabilmeleri için Ortaköy-Alaca arasındaki karayolu ağının iyileştirilmesi, Şapinuva Yolu'nun 1,5 kilometrelik kısmında parke döşenerek iyileştirilmesi ilçede turizmin gelişmesi açısından önem arz etmektedir. Şapinuva Ören Yerinin "Ziyarete Açık Örenyeri" statüsü kazanması, İncesu Kanyonu'na ve bölgeye daha çok ziyaretçi gelmesine ve bölgede yeni turizm yatırımlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı

Editör: HABER MERKEZİ