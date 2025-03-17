Çorum’da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin çorabından 2 bin 235 lira çıktı. Dilencinin parayı yarım günde topladığı öğrenildi.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan ayının girmesiyle kent genelinde sayıları artan dilencilere yönelik çalışmalarda yakalanan Y.Ö. isimli kadın direncinin çorabından 2 bin 235 lira para çıktı.
İdari işlem uygulanan Y.Ö.'nün topladığı paralara el konuldu.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, özellikle cami civarları, alışveriş merkezleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimlerin süreceğini belirterek, vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini istedi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK