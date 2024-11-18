Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1. Sokak’ta bulunan AVM önünde S.M.(17), bir nedenle M.M.(21)'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralanan M.M., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis bıçaklama olayının ardından firar eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK