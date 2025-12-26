Alınan bilgiye göre, Kadeş Barış Meydanı’nda H.S.T. (18) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, H.S.T’yi bacağından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için meydan ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.