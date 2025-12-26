İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında il merkezinde 27 kahvehane ve kıraathane, 24 kafe, 25 çay ocağı, 12 oyun salonu ile 14 otopark kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 904 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 3 tabanca ve 2 av tüfeği olmak üzere 5 ateşli silah, 2 kesici alet, 51 tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca 89 sentetik ecza, 12 extacy hap, 101,34 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 0,69 gram esrar ile 2 uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Ekiplerce 2 bin 717 araç kontrol edilirken, 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.