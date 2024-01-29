Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Çorum’da yine etkili olmadı.

Geçtiğimiz yıllarda yoğun kar yağışlarının olduğu Çorum’da bu yıl kara hasret kaldık.

Soğuk havanın kendisini yoğun hissettirdiği, hava sıcaklıklarının -3-4 derecelere düştüğü kentte bu yıl ocak ayının sonu gelmesine rağmen kar yağmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz haftasonu için kar yağışı uyarısında bulunmuş, kar haberi heyecanla karşılanmıştı.

İşte önümüzdeki 5 günlük hava durumu;

Bugün için Çorum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Çorum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Çorum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°. 1 Şubat 2024 Perşembe Çorum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 5°. 2 Şubat 2024 Cuma Çorum hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°.