Çorum Valisi Al Çalgan, Çorum Belediyesi bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Toplumun sağlık ve sıhhatle nice bayramlara erişmesini temenni eden Çalgan, "Bayramlar, dargınların barıştığı özel bir gündür. Bu bayramı hakkıyla kutlamaya çalışalım inşallah." dedi.

Çorum'da birlik ve beraberlik içinde, her türlü huzursuzluktan uzak bir ramazan geçirildiğini dile getiren Çalgan, Ramazan Bayramının da aynı şekilde geçmesini temenni etti.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmalarında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Çalgan ve beraberindekiler, vatandaşlarla bayramlaştı.

Programda Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım, Müslümanların huzur içinde yaşaması için dua etti.

Törene AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.