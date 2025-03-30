İftar sofrasında muhtarlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çalgan, konuşmasında köylere hizmet götürme noktasında önemli bir noktada olduklarını belirtti.

Vali Çalgan, “Köylerimize hizmet götürme noktasında iyi bir durumdayız. Sizler bizim kırsal kesimdeki gözümüz kulağımızsınız. Bir telefon kadar size yakınım” diyerek muhtarların kırsal kesimdeki önemli rolüne dikkat çekti.

Çalgan, “İlimizdeki tüm köylerimize hizmet için sizlerle birlikte ele ele vererek çalışacağız. Samimi olacağız. Sonuç odaklı olacağız. İşbirliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, ailelerinize ve köylerinize selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Program, muhtarlarla yapılan samimi sohbetlerin ardından sona erdi.

Editör: Haber Merkezi