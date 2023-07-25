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Çorum Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı çıkarılan şahıslar ve kayıpların bulunması için düzenlenen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi.

17 - 24 Temmuz 2023 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı olan 24 şahıs başarılı bir şekilde yakalandı.

Ayrıca, aynı süre zarfında, ilimizde kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 2 erkekten, 2 kişi başarılı bir şekilde yetkililer tarafından bulundu. Kayıp olduğuna dair başvuru yapılan kişilerin bulunması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.