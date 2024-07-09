Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

1-8 Temmuz tarihlerinde yapılan çalışmada hırsızlık, dolandırıcılık ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 3 kadın ve 4 erkek şahıstan 2 kadın ve 3 erkek bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Editör: HABER MERKEZİ