Vali Dağlı, “Narkotik ve KOM birimlerimizce; 103 gram metamfetamin, 60 gram kubar esrar, 721 gram bonzai, 3 bin 884adet sentetik ecza, 3 bin 332 gram skunk maddesi, 20 adet ecstasy, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 kilo kaçak kıyılmış tütün, 18 bin 720 dal/adet makaron sigara, 3 bin 87 litre kaçak alkol, 1 adet İklimlendirme sistemi ele geçirilmiştir. 6136 SKM, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık kanununa muhalefet ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 26 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış, uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tekel Bayilerinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkol satışlarının yasak olması dolayısıyla denetimlere ağırlık verilmiş, yapılan denetimler sayesinde bu tür ihlaller bitme noktasına gelmiştir. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 406 anneye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ