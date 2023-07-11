Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 3 - 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla toplum güvenliği için önemli bir adım attı. Emniyet güçlerinin titiz ve etkin çalışmaları sonucunda çeşitli mahkemeler tarafından aranan 33 şahıs yakalanırken, aynı zamanda kayıp olduğuna dair başvuruları bulunan 3 şahıs da bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına dayalı olarak görevlerini yerine getiriyor. Son yapılan operasyonlarla birlikte hakkında yakalama kararı bulunan 33 şahıs kıskıvrak yakalanırken, kayıp olduğu bildirilen 3 kadın ve 1 erkek şahıstan 3 kadının emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda bulundu.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.