İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Epidural Anestezi ile ağrısız doğum yapan hastayı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Hatice Köylü isimli anne adayı ikinci gebeliği için hastaneye başvurarak doğum sürecini başarıyla tamamladı.

Gebeliği boyunca tüm takipleri hastanede yapılan ve sağlıklı bir gebelik süreci geçiren anne, 7 Ocak 2025 tarihinde epidural anestezi eşliğinde normal doğum gerçekleştirdi.

Anne, yaklaşık 6 saat süren doğumun ardından 4.600 gram ağırlığında ve 56 cm boyunda, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğum sonrası anne ve bebeği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir yaptığı açıklamada, “Hastanemiz, anne ve bebek sağlığı konusundaki titiz yaklaşımı ve deneyimli sağlık personeli ile Çorum’da örnek teşkil ediyor. Epidural anestezi gibi modern uygulamaların başarıyla uygulanması, kadınlarımızın doğum konforunu artırıyor ve sağlık sistemimize duyulan güveni güçlendiriyor. Bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut ise doğum sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Epidural anestezi yöntemi, kadın doğum kliniğimizin hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıdı. Annenin memnuniyeti ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmesi bizi gururlandırıyor” dedi.

Doğum sürecinde emeği geçen Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Birim Sorumlusu Prof. Dr. Cihan Toğrul, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği öğretim üyeleri Doç. Dr. Güvenç Doğan ve Doç. Dr. Selçuk Kayır’a teşekkür eden Başhekim Doç. Dr. Komut, “Hastanemiz, uzman kadrosuyla Çorum halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Anne Hatice Köylü, ikinci doğumunda ağrısız doğum yöntemini deneyimlemenin kendisi için büyük bir konfor sağladığını belirterek tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Doğum süreci boyunca anne ve bebeğin yanında olan sağlık ekibi, her iki doğumun da sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının mutluluğunu yaşadı.

Editör: HABER MERKEZİ