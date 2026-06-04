Açık Ateş Gastronomi Etkinliği'nin açılışında konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefleri ve misafirleri Çorum'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, kentin gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Çorum’un, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri unvanına katılma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çalgan, bu süreçte belediye, üniversite, ticaret ve sanayi odaları ile tüm paydaşların ortak bir çaba ortaya koyduğunu vurguladı. Destek veren herkese teşekkür eden Çalgan, mutfağın yalnızca yemek kültürünü değil, aynı zamanda emeğe, insana ve kültürel çeşitliliğe duyulan saygıyı da temsil ettiğini dile getirdi.

Uluslararası mutfak dünyasının yer aldığı büyük ligde Çorum mutfağının da hak ettiği değeri göreceğine inandıklarını belirten Çalgan, “Bu inanç bizi bu yolculuğa çıkardı. Üç gün boyunca sürecek etkinliğin hem Çorum mutfağının tanıtımına hem de şehrimizin uluslararası alanda bilinirliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

AŞGIN, “GASTRONOMİDE DE SÜPER LİGDE OLMAYI HAKEDİYOR”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un futbolda olduğu gibi gastronomide de süper ligde olmayı hak ettiğinin altını çizdi.

Aşgın da konuşmasında, Çorum’un sanayi, ticaret, tarım, tarih ve kültür alanlarında elde ettiği başarıların ardından gastronomide de önemli bir atılım gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Çorum’un 2025 yılı itibarıyla 6,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını ve Türkiye genelinde ihracatta 11’inci sırada yer aldığını belirten Aşgın, makine sanayisinden seramik sektörüne, altın rafinerisinden kiremit ve tuğla üretimine kadar birçok alanda dünya çapında başarılar elde edildiğini kaydetti.

Şehrin güçlü bir sanayi ve ticaret merkezi olmasının yanında önemli bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Aşgın, gastronominin temelinde de tarımsal üretimin bulunduğunu ifade etti. Çorum’un aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli medeniyetlerinden biri olan Hititlere başkentlik yaptığını hatırlatan Aşgın, Hattuşa'nın bu topraklarda bulunduğunu söyledi.

“Anadolu’nun ilk başkenti Çorum’dur” diyen Aşgın, kentin Hititlerden Roma’ya, Bizans’tan Selçuklu ve Osmanlı’ya, günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar uzanan köklü bir medeniyet mirasına sahip olduğunu belirtti.

Çorum mutfağının zenginliğinin de bu tarihsel birikimden beslendiğini ifade eden Aşgın, gastronomi alanındaki köklerin çok eskiye dayandığını söyledi. Çorum’un futbolda süper ligde olduğunu, ticarette, sanayide ve tarımda elde edilen başarıların gastronomide de yakalanmasını hedeflediklerini kaydeden Aşgın, “Bu birlik ve beraberlikle zengin mutfak kültürümüzü daha güçlü şekilde tanıtarak gastronomide de süper lige çıkacağız. Hedefimiz, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olarak Çorum’u dünya ölçeğinde söz sahibi şehirlerden biri haline getirmektir” diye konuştu.

REKTÖR ÖZTÜRK, “BU ATEŞ BÜYÜYEREK SINIRLARI AŞACAK”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum’un tarihi birikimi ve kültürel değerleriyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri unvanına katılmayı çoktan hakettiğini belirterek, “Demek ki zamanı bugünmüş. Bu süreci en başından itibaren yakından takip eden Valiliğimizin ve Belediyemizin önemli katkılarıyla organizasyon uluslararası bir boyuta taşındı. Bugün de yakılan ateşle birlikte artık sesi dünyaya duyurulacak.

Bu ateş yalnızca yakıldığı yerde kalmayacak; büyüyerek sınırları aşacak, dünyanın dört bir yanına ulaşacak bir ateş olacak.

Bizler için ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Tarihin, coğrafyanın, kültürün ve kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan bu şehirde, üniversite olarak bu ateşin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle ve tüm imkânlarımızla bu heyecanı büyütmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Çorumluların ortaya koyduğu birlik ve beraberliğin, pek çok yerde örneği bulunmayan güçlü bir dayanışma örneği olduğunu bir kez daha vurguluyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum.



GÜR, “ÇORUM’DA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DÜNYA ÜLKELERİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Etkinlikte konuşan Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ise Açık Ateş Gastronomi Etkinliği’nin şehrin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum’un tarihi, kültürel ve gastronomik değerleriyle bu tür organizasyonları uzun zamandır hak ettiğini ifade eden Gür, “Bu süreçte Valiliğimizin ve Belediyemizin önemli katkılarıyla etkinliğimiz uluslararası bir boyuta taşındı. Bugün yakılan ateş artık sadece burada kalmayacak, büyüyerek sınırları aşacak ve dünyanın dört bir yanına ulaşacaktır” dedi.

Çorum’un tarih, kültür ve medeniyet mirasıyla çok özel bir şehir olduğunu vurgulayan Gür, kentte sergilenen birlik ve beraberliğin örnek bir dayanışma tablosu ortaya koyduğunu belirtti.

Barış, kardeşlik ve huzur temennisinde bulunan Gür, gastronomi alanında yürütülen çalışmaların hem Çorum’a hem Türkiye’ye hem de dünya ülkelerine katkı sağlayacağını ifade ederek, etkinliğe katılan tüm misafirlere teşekkür etti.