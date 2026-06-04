Yeniden Refah Partisi Çorum Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, Belediye Meclisi’nde emekliler, asgari ücretliler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek önerileri üzerine yaşanan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kadir Boruç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın meclis görüşmeleri sırasında kullandığını belirttiği “Birkaç gün haber sitelerinde gözükürsünüz” ifadesine sert tepki göstererek, amaçlarının siyasi gündem oluşturmak değil, vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunları gündeme taşımak olduğunu söyledi.

Çorum sokaklarında vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları yakından gözlemlediklerini ifade eden Kadir Boruç, bu sorunları belediye meclisinde dile getirmenin halkın temsilcileri olarak görevleri olduğunu kaydetti.

Açıklamasında belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesine de değinen Boruç, reklam ve tanıtım eleştirilerinin belediyenin kendi harcamaları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Gündemlerinin emekliler, asgari ücretliler ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan aileler olduğunu belirten Boruç, emeklilere destek verilmesinin sosyal belediyeciliğin bir gereği olduğunu, dar gelirli vatandaşların yanında olunmasının ise belediyelerin temel sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti.

Belediye yönetiminin vatandaşların sorunlarına yönelik daha somut çözümler üretmesi gerektiğini dile getiren Boruç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Biz bundan sonra da kişiler üzerinden değil; hizmet, sosyal destek ve vatandaşın öncelikleri üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Çorum Belediyesi’nin kaynaklarının daha fazla sosyal yardım, daha fazla vatandaş odaklı hizmet ve daha fazla dayanışma için kullanılmasını savunmayı sürdüreceğiz. Çünkü bizim tarafımız belli; biz reklamın değil, geçim mücadelesi veren vatandaşlarımızın yanındayız.”

Muhabir: Haber Merkezi