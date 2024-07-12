Gruplar halinde gerçekleştirilen eğitimlere, Çorum merkezinde 23 mahalle ve 198 köy, ilçelerde 105 mahalle ve 559 köy olmak üzere toplam 885 muhtar katıldı.

Eğitimde, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri tarafından muhtarların görev, yetki ve sorumluluk alanları konusunda sunumlar yapılarak, kurumlarının çalışmaları hakkında muhtarlara bilgiler verildi, istek ve talepleri dinlendi.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında eğitimde görev alan kamu kurum ve kuruluşu yetkililerinin katılımları ile değerlendirme toplantısı yapıldı.



Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmasında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda göreve gelen mahalle ve köy muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesinin vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı olması adına önem arz ettiğini belirtti.

Vali Dağlı, Çorum’un her mahallesinde her köyünde vatandaşlarımıza hizmet verecek olan muhtarlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Zülkif Dağlı, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için tüm mahalle ve köy muhtarlarıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.