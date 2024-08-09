Kanser taramalarından aşılamaya, kronik hastalık takibinden gebe ve yaşlı takiplerine kadar birçok hizmet sunan aile sağlığı merkezleri, hem hastaların hayatını kurtarıyor hem de hastanelerin yükünü hafifletiyor.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 2005 yılında pilot olarak uygulanmaya başlanan aile hekimliği sistemine Çorum’da 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle geçildiği belirtilerek, “2008 yılında 69 olan aile sağlığı merkezi sayısı günümüzde 75’e, 167 olan aile hekimliği birimi sayısı 191’e ulaşmıştır. Her aile hekimliği biriminde bir aile hekimi ve bir aile sağlığı çalışanı olmak üzere iki sağlık personeli görev yapmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde öncü olarak bulunan aile sağlığı merkezlerinde tanı ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, koruyucu sağlık hizmetleri bütüncül bir yaklaşım ile sunulmakta, hastalıklar başlamadan önlemlerin alınması ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarımız çok önemli bir rol üstlenmektedir” denildi.

Bebeklerin doğduğu günden 18 yaşına gelene kadar aile sağlığı merkezlerinde takip edildiği ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu rutin aşı takviminde bulunan aşıların uygulandığı bilgisinin aktarıldığı0 açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“oğum sonrası alınan topuk kanıyla konjenital hipotiroidi, SMA ( spinal müsküler atrofi ), fenilketonüri, konjenital adrenal hiperplazi, kistik fibrozis, biotinidaz eksikliği gibi hastalıkların taraması yapılmaktadır. Bebeklerimizin gelişimsel kalça displazisi ve görme taramaları da yaşamın ilk 2 ayında aile sağlığı merkezlerinde yapılmakta, risk tespit edilenler ilgili uzmanlık dallarına sevk edilmektedirler. Bebek ve çocuklarımızın izlem ve taramaları okul çağına kadar belirli aralıklarla yapılmakta, okul çağına gelen çocuklarımız her yıl 1 defa aile sağlığı merkezlerinde izlenmektedir.

Bebek ve çocuklarımız dışında 15-49 yaş arası tüm kadınlar, gebeler ve lohusalar da düzenli olarak aile sağlığı merkezlerinde takip edilmekte, demir ve d vitamini destekleri verilmekte, annelerimiz ve anne adaylarımızın bu dönemleri sağlıklı bir şekilde geçirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

18 yaşından büyük bireylerin de takibinin yapıldığı aile sağlığı merkezlerinde, hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar açısından taramalar ve bu hastalıklara sahip vatandaşlarımızın izlemleri yapılmaktadır. Ayrıca günümüzde Sağlık Bakanlığı tarafından tarama programı başlatılan rahim ağzı kanserine yönelik olarak 30-65 yaş arası kadınlara, kolon kanserine yönelik olarak 50-70 yaş arası hem erkek hem de kadınlara taramalar aile sağlığı merkezlerinde yapılabilmektedir. 40-69 yaş arası kadınlara yapılan meme kanseri taramasına yönelik olarak Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çekilen mamografiler için randevular da vatandaşlarımızın kayıtlı oldukları aile hekimliği birimlerince alınmaktadır. Evlilik öncesi vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti verilmekte, Talasemi taşıyıcılığı ve SMA taşıyıcılığına yönelik taramalar yapılarak, sağlıklı nesillerin dünyaya gelmesi amaçlanmaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra birinci basamak tanı ve tedavi hizmetlerinin de sunulduğu aile sağlığı merkezlerimizde, tüm işlem ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza kayıtlı oldukları aile hekimliği birimlerinde yaşlarına yönelik taramalarını ve takiplerini yaptırmalarının önemini bir kez daha hatırlatırız.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ