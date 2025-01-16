Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Adliyesi ek binasının 18 bin metrekare alandan oluşacağını belirterek, binanın yaklaşık 700 milyon liraya mâl olacağını ifade etti.

“ÇORUM’UMUZA HAYIRLI OLSUN”

Ek binanın bitmesiyle birlikte Adliye’deki sıkışıklığın giderileceğini, hâkim, savcı, avukat ve çalışanların daha rahat bir ortamda işlerini yapacaklarını bildiren Kaya, yeni ek binanın Çorumlulara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yapılacak bu ek binanın uzun yıllar Çorum’un ihtiyacını gidereceğini değinen Oğuzhan Kaya, “Çorum Adliyesi ek binası için bizlerden desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ