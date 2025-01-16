Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden dernek üyesi muhtarlara Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kanat eşlik etti. Muhtarlar adına kısa bir konuşma yapan Merkez ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, belediyenin Çorum’un tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüğünü ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Merkez ve Mahalle Muhtarları Derneği yönetiminin kendisine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum’un tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüklerini ve bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Aşgın “Tüm mahallelerimiz bizim için çok kıymetli. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduk. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını muhtarlarımızla istişare halinde gideriyoruz. 2024 yılında 80 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirdik. Mahallemizde altyapıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Eksik olan yerleri de bir an önce tamamlamayı hedefliyoruz. Mahalle muhtarlarımızla bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada birlik beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR