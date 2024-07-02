KPSS şartının aranmadığı işçi alımı için başvurular yarın sona erecek olup (3 Temmuz) İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacak.

İl Özel İdaresine 6 temizlik işçisi, 3 konkasör 4 pick up şoförü, 2 vidanjör yardımcı eleman, 1 boru kaynak elemanı, 2 ekskavatör operatörü, 15 kamyon şoförü, 1 torna kaynak ustası, 1 oto elektrik ustası, 4 motor ve mekanik ustası, 1 fren ustası, 4 tır şoförü, 1 dozer operatörü, 1 kanal kazıcı operatörü, 4 aşcı, 3 greyder operatörü, 3 lastikli yükleyici operatörü, 1 inşaat mühendisi olmak üzere 57 kişi alınacak.

İlan başvuru detayları İŞKUR internet sitesinde...