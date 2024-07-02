Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Çorum'un Osmancık, Alaca, Bayat, Uğurludağ ve Mecitözü kaymakamlarının görev yerleri değişti.

Kararnameye göre; Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan ise Kırklareli Babaeski Kaymakamı olarak atanırken, yerine ise Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan atandı.

Atama kararnamesine göre Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay Hatay Kırıkhan Kaymakamlığı’na, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’na, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse Artvin Şavşat Kaymakamlığı’na, Bayat Kaymakamı Seher Söyler Malatya Arguvan Kaymakamlığı’na ve Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı Bingöl Yayladere Kaymakamlığı’na atandı.

Görev yeri değişen kaymakamların yerine ise Van Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Osmancık Kaymakamı olarak ve Bingöl Vali Yardımcısı Engin Tok ise Alaca Kaymakamı olarak atandı.

Editör: Haber Merkezi