Çorum’un bağlama üstatlarından ve manifaturacı esnafından Hasan Alakoç (77), bu sabah saat 05.00’te Özel Elitpark Hastanesi’nde, böbrek yetmezliği tedavisi görmekte iken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum’un geçmişteki önemli şahsiyetlerinden, manifaturacı Gazi Alakoç’un oğlu, Perihan Özortakçı’nın kardeşi, Hüseyin Alakoç, Nuriye Tahtasız, Emine Tatar ve Ali Alakoç’un ağabeyleri, Gülçin Alakoç’un eşi, Mehtap Şahin, Feryal Filizli ve Erdinç Alakoç’un babaları olan Hasan Alakoç’un cenazesi, muhtemelen yarın Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.