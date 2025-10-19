Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve İl Başkan Yardımcıları Mustafa Torun ve Saliha Köklükaya ile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum’un üretim, yatırım ve istihdam potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Özellikle Çorum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin şehre kazandıracağı ekonomik ve istihdamsal katkılar üzerinde duruldu.

Ziyarette konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, ilimizin sanayi alanında son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, “Üretimi, yatırımı ve istihdamı önceleyen vizyonumuzla, Çorum’un sanayi gücünü daha da büyütecek her adımda iş birliği ve dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Yakup Alar, sanayi yatırımlarının sadece ekonomik değil, sosyal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek, kamu–özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

TSO Başkanı Başaranhıncal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayi yatırımları konusunda Oda olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başaranhıncal, 2. OSB projesinin Çorum’un üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Sanayicimizin önünü açacak, istihdamı artıracak her adımda birlikte hareket etmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi