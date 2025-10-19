Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kitap Kültür Günleri etkinlikleri, anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. Müftülük Vaizi ve Koro Şefi Faruk Özdemir yönetiminde sahne alan din görevlilerinden oluşan koro, farklı makamlarda icra ettikleri Türk Tasavvuf Musikisi eserleri ile dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Konserde ilahiler, kasideler ve klasik tasavvuf eserleri seslendirilirken, zaman zaman dinleyiciler de eserlere eşlik etti.

Etkinliğe, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcıları Yasin Baykal, Mehmet Akif Karabulut ve Dr. Fazıl Saraç ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Program boyunca fuar alanı manevi ezgilerle doldu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, program sonunda yaptığı kısa değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Müftülüğümüz bünyesinde görev yapan din gönüllülerimizin oluşturduğu bu koro, hem manevi atmosferi canlı tutmakta hem de toplumumuzun kültürel yönünü güçlendirmektedir. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Katılımcılar, konserin sonunda müftülük korosuna uzun süre alkışlarla teşekkür etti. Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin hem kitap fuarına hem de şehrin kültürel hayatına ayrı bir değer kattığını ifade etti.

